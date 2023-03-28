Осинский Венекдик (Венедикт) Венекдинович (Венедиктович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсинский Венекдик (Венедикт) Венекдинович (Венедиктович)

Осинский Венекдик (Венедикт) Венекдинович (Венедиктович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Осинский Венекдик (Венедикт) Венекдинович (Венедиктович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14528571/
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Татарковская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.