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Ульянов Кирил (Кирилл) Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ульянов Кирил (Кирилл) Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11383951/
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Унинская волость

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