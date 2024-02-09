Зологин (Залогин) Денис (Дионисий) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зологин (Залогин) Денис (Дионисий) Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зологин (Залогин) Денис (Дионисий) Ефимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1729662/
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Асакасинская волость, Пизенеры

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