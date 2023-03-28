Папасевич Векентий (Викентий) Векентьевич (Викентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папасевич Векентий (Викентий) Векентьевич (Викентьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Папасевич Векентий (Викентий) Векентьевич (Викентьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11557186/
География
Гродненская губерния, Слонимский уезд

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