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Лучанин (Лужанин, Луцамин) Кузьма Анисимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лучанин (Лужанин, Луцамин) Кузьма Анисимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30532203/
География
Вятская губерния

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