Шости (Шосли) Дионисий (Леонтий) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШости (Шосли) Дионисий (Леонтий) Петрович

Шости (Шосли) Дионисий (Леонтий) Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Шости (Шосли) Дионисий (Леонтий) Петрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30413648/
География
Полтавская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.