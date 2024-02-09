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Дедек (Дидек, Дидек) Емельян Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дедек (Дидек, Дидек) Емельян Сергеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital967429/
География
Подольская губерния, Летичевский уезд, Войтовецкая волость, Голенищево

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