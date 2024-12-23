Стародубов (Стародбков, Стародуков, Стародббов) Семен Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубов (Стародбков, Стародуков, Стародббов) Семен Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Стародубов (Стародбков, Стародуков, Стародббов) Семен Егорович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13662977/
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Палатовская волость, Новопузино

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