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Лукинич (Лукинис, Лукиниш) Давид Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лукинич (Лукинис, Лукиниш) Давид Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30374409/
География
Пермская губерния

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