Систук Адам Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСистук Адам Спиридонович

Систук Адам Спиридонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Систук Адам Спиридонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12324063/
География
Волынская губерния, Ровенский уезд, Тучинская волость, Речица

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.12.1938
09.09.1993
Речица, Рівненська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.