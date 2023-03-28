Зуриков (Чуриков, Журиков) Константин Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуриков (Чуриков, Журиков) Константин Гавриилович

Зуриков (Чуриков, Журиков) Константин Гавриилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зуриков (Чуриков, Журиков) Константин Гавриилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30271292/
География
Оренбургская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.