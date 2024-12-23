Пархома Феодосий (Федосий) Понтелеймонович (Пантелеймонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархома Феодосий (Федосий) Понтелеймонович (Пантелеймонович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Пархома Феодосий (Федосий) Понтелеймонович (Пантелеймонович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14396545/
География
Волынская губерния, Острожский уезд, Семеновская волость, Човгузов

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