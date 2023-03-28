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Иванчиков Андрей Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Иванчиков Андрей Дмитриевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1714981/
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Петропавловская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1904
15.08.1959

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