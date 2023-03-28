Боярский Ааврентий (Лаврентий) Аполонович (Аполлонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоярский Ааврентий (Лаврентий) Аполонович (Аполлонович)

Боярский Ааврентий (Лаврентий) Аполонович (Аполлонович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Боярский Ааврентий (Лаврентий) Аполонович (Аполлонович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13115834/
География
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.