Земцов (Зимцев, Земцев, Зимцов) Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцов (Зимцев, Земцев, Зимцов) Антон Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Земцов (Зимцев, Земцев, Зимцов) Антон Степанович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1816307/
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Покровско-Марфинская волость

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