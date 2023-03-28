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Аннинков Петр Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Аннинков Петр Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital136908/
География
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Тамьяно-Тангауровская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
06.02.1894
1944
Кирса, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

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