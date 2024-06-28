Боков Григорий Сергеевич
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Боков Григорий Сергеевич
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital342447/
- География
- Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Ново-Хворостянская волость, Давыдовка
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
10.11.1903
По 24.07.1960