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Абрамушкин (Аврамушкин) Павел Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Абрамушкин (Аврамушкин) Павел Ильич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital221004/
География
Московская губерния, Можайский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1893
1940
Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
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