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Журкин (Чуркин, Зуркин) Иван Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Журкин (Чуркин, Зуркин) Иван Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30274871/
География
Нижегородская губерния

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