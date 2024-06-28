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Анахин Стефан Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Анахин Стефан Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital125658/
География
Курская губерния, Белгородский уезд, Шебекинская волость, Устинка

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1879
1949
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