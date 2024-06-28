Димашов (Демошев) Степан Акентьевич (Авксентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димашов (Демошев) Степан Акентьевич (Авксентьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Димашов (Демошев) Степан Акентьевич (Авксентьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1233697/
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Жерноковская волость, Медведево

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