Покальнист Казилир (Казимир) Казилирович (Казимирович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покальнист Казилир (Казимир) Казилирович (Казимирович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Покальнист Казилир (Казимир) Казилирович (Казимирович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13178154/
География
Ковенская губерния, Уцянская волость

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