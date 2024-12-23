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Деминт (Димент) Иосиф Зельманович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Деминт (Димент) Иосиф Зельманович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1072841/
География
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Черневская волость, Черневка

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