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Копин Александр Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Копин Александр Алексеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14586034/
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Вепревская волость, Белая горка

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
30.06.1878 ст.
18.01.1915 ст.
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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