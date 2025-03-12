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Салосин Петр Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Салосин Петр Степанович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital641254/
География
Тульская губерния, Каширский уезд, Липицкая волость, Липицы

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
03.01.1841
Неизвестно
Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область

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