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Ганиф Хажи-Гали Хажевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ганиф Хажи-Гали Хажевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1104073/
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Сафаровская волость, Аминево

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