Загетов (Залетов, Загитов) Сайфугалим Сайфутын. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загетов (Залетов, Загитов) Сайфугалим Сайфутын.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Загетов (Залетов, Загитов) Сайфугалим Сайфутын.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1735239/
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Емашевская волость

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