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Круль Юлиян (Юлиан) Иоакимович (Иакимович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Круль Юлиян (Юлиан) Иоакимович (Иакимович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14757798/
География
Седлецкая губерния

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