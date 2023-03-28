Иванав (Раванав, Иванов) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванав (Раванав, Иванов) Василий Иванович

Иванав (Раванав, Иванов) Василий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Иванав (Раванав, Иванов) Василий Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1952903/
География
Псковская губерния, Порховский уезд, Ясенская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.