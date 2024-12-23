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Джиро (Джеря) Марк Назарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Джиро (Джеря) Марк Назарович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1106546/
География
Киевская губерния, Сквирский уезд, Антоновская волость, Белиевка

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