Чемер Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемер Василий Макарович

Чемер Василий Макарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Чемер Василий Макарович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13907313/
География
Киевская губерния, Киевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1891 ст.
1966
Глеваха, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.