Мацко Юлион (Юлиан) Викинтьевич (Викентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацко Юлион (Юлиан) Викинтьевич (Викентьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Мацко Юлион (Юлиан) Викинтьевич (Викентьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14432426/
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Райчанская волость

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