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Бусурин Василий Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бусурин Василий Осипович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1481157/
География
Тульская губерния, Одоевский уезд, Ивицкая волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.08.1897 ст.
Неизвестно
Осиновка, Одоевский уезд, Тульская губерния

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