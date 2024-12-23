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Андреев Павел Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Андреев Павел Андреевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital291026/
География
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Ключевка

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
До 1899 ст.
После 1915 ст.
Жуково, Кологривский уезд, Костромская область

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