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Залевский (Золовский, Заловский) Александр Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Залевский (Золовский, Заловский) Александр Игнатьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1729229/
География
Гродненская губерния, Крипнянская волость

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