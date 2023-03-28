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Душинский Людвик (Людвиг) Людвикович (Людвигович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Душинский Людвик (Людвиг) Людвикович (Людвигович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13970869/
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Мариинская волость

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