Даулятшин (Давлетшин) Мухамед Гараев Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даулятшин (Давлетшин) Мухамед Гараев Хусаин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Даулятшин (Давлетшин) Мухамед Гараев Хусаин
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital991339/
География
Уфимская губерния

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