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Сроколят (Зроколят, Шоколяд) Антон Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Сроколят (Зроколят, Шоколяд) Антон Тимофеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30530757/
География
Херсонская губерния

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