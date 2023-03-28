Штрумвасер Цалка Абрам Шмулев. Мееров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтрумвасер Цалка Абрам Шмулев. Мееров.

Штрумвасер Цалка Абрам Шмулев. Мееров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Штрумвасер Цалка Абрам Шмулев. Мееров.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13238490/
География
Холмская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.