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Барабанов Василий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барабанов Василий Семенович
Фамилия
Барабанов
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Можайский уезд, Марьина роща
Ценз
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