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Балабанов Прохор Маркович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балабанов Прохор Маркович
Фамилия
Балабанов
Имя
Прохор
Отчество
Маркович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Бронницкий уезд, Семеновская застава
Ценз
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