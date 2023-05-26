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Багров Иван Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Багров Иван Александрович
Фамилия
Багров
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Угличский уезд, Покровское-Фили
Ценз
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