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Афрамеев Илья Афанасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Афрамеев Илья Афанасьевич
Фамилия
Афрамеев
Имя
Илья
Отчество
Афанасьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Боровский уезд, Черкизово
Ценз
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