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Антипов Андрей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антипов Андрей Петрович
Фамилия
Антипов
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Орлово
Ценз
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