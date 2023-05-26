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Анисимов Никифор Анисимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Анисимов Никифор Анисимович
Фамилия
Анисимов
Имя
Никифор
Отчество
Анисимович
Занятие
цеховой
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Большия Мытищи
Ценз
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