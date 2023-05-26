Андреев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Александр Алексеевич

Андреев Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Андреев Александр Алексеевич
Фамилия
Андреев
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Старицкий уезд, Владыкино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.