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Алексеев Иван Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Алексеев Иван Ильич
Фамилия
Алексеев
Имя
Иван
Отчество
Ильич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Алексеевское
Ценз
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