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Александров Никифор Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Александров Никифор Александрович
Фамилия
Александров
Имя
Никифор
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Московский уезд, Марьина роща
Ценз
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