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Аксенов Прокофий Козьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аксенов Прокофий Козьмич
Фамилия
Аксенов
Имя
Прокофий
Отчество
Козьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Тарусский уезд, Новая Андроновка
Ценз
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