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Аксенов Егор Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аксенов Егор Сергеевич
Фамилия
Аксенов
Имя
Егор
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Рязанский уезд, Александровка
Ценз
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